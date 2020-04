Ostern ist die Zeit, den Frühling zu begrüßen. Freunde werden besucht, Verwandte getroffen. Manche gehen in die Kirche, andere sammeln Ostereier im botanischen Garten. Doch dieses Jahr ist alles anders. Nach wie vor ist es verboten, sich in Gruppen zu treffen. Abstand halten ist das Gebot der Stunde.

Doch das heißt nicht, dass Ostern dieses Jahr ausfällt. Sicher haben Sie viele tolle Ideen für ein Alternativprogramm alleine oder in Familie. Was machen Sie am Ostersonntag? Auf welche schöne Idee wären Sie ohne Corona gar nicht gekommen? Kommt der Osterhase trotzdem? Welches ist Ihr geheimstes Geheimversteck.