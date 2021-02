"Sie sind nachdenklicher geworden. Ihre Fragen sind tiefgründig und es fehlt die Unbeschwertheit", sagt Charlotte Grüner, Leiterin des Freizeitzentrums "Lindwurm" in Apolda. "Andererseits drehen sie auf, scheinen fast hyperaktiv." Jeden Tag darf die Erziehungswissenschaftlerin gemeinsam mit ihrem Team eine kleine Gruppe Kinder betreuen, auch in der Corona-Zeit. "Die letzten Monate haben die Kinder verändert," sagt sie. "Sie wollen zurück in die Schule und das will was heißen."