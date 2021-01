Die Lage in den Kliniken ist unterschiedlich angespannt. Aufgrund der Thüringer Hygienevorgaben seien die Krankenhäuser in Bad Salzungen, Mühlhausen und die Uniklinik Jena nicht voll ausgelastet, weil Betten für die Versorgung von Corona-Patienten freigehalten werden müssten. Dennoch seien die noch verbliebenen Stationen extrem ausgelastet, etwa in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Dort können, wie in anderen Kliniken auch, nur noch Notfall- und Akutpatienten aufgenommen werden. Lange geplante psychotherapeutische Behandlungen seien abgesagt.