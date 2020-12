Intensivbetten Wie verteilen sich die Corona-Patienten auf die Krankenhäuser in Thüringen?

Die Zahl der Corona-Erkrankten nimmt nicht ab. Einige Thüringer Kliniken arbeiten am Limit. Es gibt Krankenhäuser wie im Kreis Hildburghausen, Sonneberg oder im Altenburger Land, da sind die Intensivstationen mit Covid- und anderen Patienten nahezu ausgelastet. In anderen Regionen werden gar keine Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Dazu zählen unter anderem die Städte Weimar und Gotha sowie der Landkreis Greiz.

Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: Zunächst sind die Infektionen nicht gleichmäßig im Land verteilt. Landkreise mit hohen Infektionszahlen haben auch stärker ausgelastete Krankenhäuser, heißt es von der Landeskrankenhausgesellschaft. Darüber hinaus ist es so, dass die Thüringer Kliniken in der Pandemie unterschiedliche Rollen zugewiesen bekommen haben.

Level-1-Kliniken sind die sogenannten Schwerpunktkrankenhäuser. Dazu gehören etwa Gera und Jena. Hier werden schwere Fälle behandelt und Patienten beatmet. Bei Engpässen in anderen Klinken werden diese Patienten aufgenommen. Auch besonders schwere Fälle können in Schwerpunktkrankenhäuser verlegt werden, erklärt Rainer Poniewaß, der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft.

Dieses Konzept, so Poniewaß, gilt zunächst auf dem Papier. Es komme auch immer darauf an, wo gerade Kapazitäten frei seien.

Dennoch ist die Lage in den Krankenhäusern angespannt. Auch wegen der Personalsituation. In den Südthüringer Regiomed Klinken etwa sind gerade durchschnittlich dreimal so viele Mitarbeiter krankgemeldet wie üblicherweise. So können freie Betten teilweise nicht belegt werden, weil die Patienten nicht betreut werden könnten.