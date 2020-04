Jeder kennt dieses mulmige Gefühl beim Gang in die Notaufnahme. In den letzten Wochen beobachten die Kardiologen um Chefarzt Johannes Waltenberger am Suhler Klinikum aber einen gefährlichen Trend. Waltenberger geht von einem drastischen Patienten-Rückgang aus. Es sei eine komplett neue Situation, auch er habe das so noch nicht erlebt.

Seit Anfang des Monats stellen wir fest, dass die Patienten fast komplett ausgeblieben sind. Johannes Waltenberger Chefarzt Klinikum Suhl

Kaum Patienten

Auch aus anderen Krankenhäusern und anderen Ländern kommen solche Berichte. Selbst wenn die Menschen gerade vielleicht weniger Stress hätten und damit das Risiko sinken würde, so einen drastischen Einbruch hätte die Fachärzte nicht erwartet, sagt Waltenberger. Normalerweise versorgt die Suhler Klinik jede Woche mehrere Herzinfarkte. "In den letzten zwei Wochen war es gerade mal einer“, so der Chefarzt. Der Patient hätte sich zudem erst neun Stunden nach den ersten eindeutigen Schmerzen gemeldet. Da gerade beim Herzinfarkt jede Minute zählt, sei das "sehr spät" gewesen. Ein ähnliches Phänomen beobachtet die Klinik auch bei Schlaganfällen.

Gerade bei Notfallerkrankungen, bei denen am Ende jede Minute zählt, können wir Patienten nur eindringlich raten, sich umgehend über den Notruf 112 zu melden. Johannes Waltenberger Chefarzt Klinikum Suhl

Unberechtigte Ängste

Prof. Johannes Waltenberger Bildrechte: Michael Reichel/arifoto.de Warum die Patienten zögern, dazu kann man bisher nur spekulieren. "Wenn man aber Bilder sieht, aus Krankenhäusern zum Beispiel in Italien, China oder den USA, dann kann man sich schon vorstellen, dass Patienten denken, dass auch bei uns Zustände herrschen, wo man nicht unbedingt hinein will. Das Gegenteil ist aber der Fall“, so Waltenberger. Im Suhler Klinikum werden Patienten mit Corona-Verdacht strikt von anderen Patienten getrennt.

Die Abfrage nach einer möglichen Corona-Infektion beginne schon im Krankenwagen, sagt Waltenberger. Die Patienten werden zudem auf unterschiedlichen Stationen untergebracht. Eigentlich bestehe kein Grund zur Sorge. Auch in der Corona-Krise sei das Krankenhaus auf alle Notfälle vorbereitet. Wegen der aktuell sinkenden Infektionszahlen besteht aber auch im Suhler Klinikum die Hoffnung, dass der normale OP-Plan wieder aufgenommen werden kann.

