Bundesweit bekommen wegen der Mehrbelastung durch die Corona-Krise Krankenschwestern und Pfleger 1000 Euro Bonus steuerfrei. In einzelnen Bundesländern steht im Raum, die Sonderzahlung um weitere 500 Euro zu erhöhen. Auch in Thüringen befürworten die AfD, CDU, FDP und SPD die höhere Summe. Die Grünen forden hingegen, dass sich die Arbeitgeber zur Häfte an der Prämie beteiligen. Dem widersprechen die anderen Parteien. Die Träger der Kliniken und Pflegeheime könnten das in der momentanen Situation nicht stemmen.