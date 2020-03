Der Awo-Landesverband Thüringen kritisiert die Besuchsregeln in Pflegeheimen. Hintergrund ist ein Wortlaut in der gültigen Allgemeinverordnung des Freistaats. Sie erlaubt einen Besucher pro Patient pro Tag in Pflegeeinrichtungen. Die Besucher müssen allerdings registriert und mit Schutzausrüstung versorgt werden. "Das ist in der Praxis völlig unrealistisch", sagte Awo-Pflegeexpertin Sabine Spittel am Sonntagabend. Zudem gebe es schlicht nicht die personellen Ressourcen, die Gäste zu registrieren und beispielsweise nach möglichen Aufenthalten in Risikogebieten zu fragen.