Die Präsidentin des Thüringischen Landkreistages, Martina Schweinsburg (CDU), warnt vor Problemen beim Schulstart. Am Montag sollen die Thüringer Abiturienten und andere Abschlussklassen in die Schulen zurückkehren .

Die Präsidentin des Thüringer Landkreistags, Martina Schweinsburg Bildrechte: dpa

Schweinsburg, die auch Landrätin in Greiz ist, sagte, die Kommunen seien die Schulträger. Sie hätten gern ihre Erfahrungen und ihren Sachverstand mit eingebracht, um die Wiederaufnahme des Unterrichts vorzubereiten. Stattdessen seien die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände nur kurz vor einer Pressekonferenz des Bildungsministeriums informiert worden. Das Ergebnis ist laut Schweinsburg ein Bündel an Auflagen für den Schulstart, die zumindest im ländlichen Raum wenig praktikabel seien. Das lasse einen holprigen Start am Montag vermuten, so die Greizer Landrätin.