In mehreren Thüringer Städten haben am Samstag Menschen gegen die Beschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise demonstriert. Rund 250 beteiligten sich in Gera an einer nicht angemeldeten Demonstration, wie die Polizei mitteilte. Einige führten Transparente mit sich, auf denen sie unter anderem den Schutz des Grundgesetzes forderten. In Weimar versammelten sich etwa 50 Menschen. Das Bündnis "Nicht ohne uns" hatte die Demo im Vorfeld angemeldet. Sie forderten unter anderem, dass bundesweit Besuche von Großeltern und Eltern nicht mehr eingeschränkt sein dürften. An einer Demonstration in Jena nahmen nach Polizeiangaben rund 50 Menschen teil.

Auf dem Domplatz in Erfurt war eine Demo mit 50 Menschen angekündigt, es kamen mehr. Bildrechte: imago images/Karina Hessland