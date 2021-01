Ausgangspunkt der Protestaktion ist offenbar eine Telegram-Gruppe, der sich seit dem Wochenende mehr als 56.000 User angeschlossen haben. Die Initiative "Wir machen auf - Lockdown beenden" verbreitet seither die Aufforderung an alle Ladenbesitzer und Händler, ihr Geschäft am 11. Januar zu öffnen. Am Sonntag war der Hashtag "WirMachenAuf" zwischenzeitlich das meistbesprochene Thema auf Twitter. Neben den Händlern richtet sich die Initiative auch an Verbraucher. Diese werden animiert, die Händler zur widerrechtlichen Eröffnung zu drängen. In einem Post der Telegram-Gruppe heißt es wörtlich: "Ruft euren Wirt an, Reserviert Tische […] Ruft sie an. Macht Termine, Reserviert. Überschüttet sie. Sagt ihnen, dass ihr kommt."