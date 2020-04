Das Thüringer Bildungsministerium hält weiterhin an regulären Prüfungen noch in diesem Schuljahr fest. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher MDR THÜRINGEN am Dienstag. Das gelte ausdrücklich auch für die Abschlüsse der Klassenstufen 9 und 10. Allen Schülerinnen und Schülern werde aber im Vorfeld eine angemessene Zeit für die Vorbereitung gegeben. Das habe Bildungsminister Helmut Holter (Linke) angekündigt, und das gelte weiterhin, so der Sprecher. Die Abiturprüfungen in Thüringen waren bereits Mitte März verschoben werden. Sie sollten am 30. April starten. Ein neuer Termin wird laut Ministerium genannt wenn klar ist, wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Bildrechte: dpa