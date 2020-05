Auch Kreis Nordhausen signalisiert Zustimmung. Landrat Matthias Jendricke sagte, er glaube die Aussagen des Thüringer Ministerpräsidenten aber erst, wenn die größeren Handlungsspielräume für die kommunale Ebene auch in einer Rechtsverordnung stehen. Vor zwei Wochen sei das trotz Ankündigung nicht der Fall gewesen. Im Kreis Nordhausen sei das Infektionsrisiko derzeit gering, so Jendricke. Laut Gesundheitsamt sind seit zehn Tagen keine neuen Corona-Infektionen bekannt geworden. Der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) spricht sich für einen langsamen, aber einheitlichen Weg zurück zur Normalität aus. Wichtig sei, die Verantwortung nicht an Landräte und Bürgermeister zu delegieren, ein möglicher Flickenteppich berge die Gefahr einer neuen Infektions-Brutstätte. "Wir wollen eine eindeutige Aussage dazu, wann zum Beispiel die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgehoben wird", so Kreuch. Thüringens Menschen wollten klare Festlegungen und kein "Wischi-Waschi" widersprüchlicher Verordnungen.

Eine Warnung sandte der Deutsche Lehrerverband an Thüringen und Sachsen aus: Schulen dürften nicht "zum freien Experimentiergelände für den Umgang mit der Gesundheit von Schülern, Lehrern und Familienangehörigen werden", erklärte Präsident Heinz-Peter Meidinger. Alle wünschten sich "dringlichst" eine Rückkehr zum Normalbetrieb. Es bestehe jedoch eine Infektionsgefahr in größeren Gruppen in geschlossenen Räumen. Meidinger verwies in diesem Zusammenhang auf die Corona-Ausbrüche nach einer Feier in einem Restaurant in Niedersachsen und einem Gottesdienst in Frankfurt am Main. Die Aussicht auf baldigen Unterricht ohne Abstandsregeln, Mundschutz und Unterteilung in kleine Lerngruppen löse bei ihm deshalb "größte Besorgnis" aus.