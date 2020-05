So stellte sich Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) gegen die Überlegungen. Dass der Kampf gegen das Coronavirus in Thüringen so erfolgreich sei, habe mit der hohen Akzeptanz der Menschen für Maßnahmen wie die Kontaktbeschränkungen zu tun, an die sie sich wochenlang gehalten hätten, sagte Siegesmund. "Diese Schutzmaßnahmen darf man jetzt übers Wochenende nicht leichtfertig als erledigt abtun." Innenminister Georg Maier (SPD) sagte, er sei überrascht gewesen. Ramelow habe den Vorschlag nicht vorher mit ihm abgesprochen. Der Vorstoß habe die Akzeptanz vieler Menschen für die bestehenden Regeln untergraben, so Maier. Beide gingen davon aus, dass das Kabinett am Dienstag zwar über den weiteren Thüringer Weg in der Corona-Krise beraten, jedoch keinen Beschluss fassen werde.