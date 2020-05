Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramlow (Linke) droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren der Stadt Erfurt. Wie ein Stadtsprecher MDR THÜRINGEN am Freitag mitteilte, geht es dabei um die möglicherweise unzulässige Teilnahme Ramelows an der Beerdigung seiner Nachbarin im April. Zu diesem Zeitpunkt durften laut Corona-Verordnung der Landesregierung nur der engste Familien- und Freundeskreis sowie ein Trauerredner oder Geistlicher und Personal des Bestattungsunternehmens an Trauerfeiern teilnehmen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Bildrechte: dpa