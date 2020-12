"Koalitionschaos" Kritik an Ramelow nach Plädoyer gegen Corona-Lockerungen

Hauptinhalt

Nachdem Ministerpräsident Bodo Ramelow sich am Wochenende gegen Corona-Lockerungen zu Weihnachten in Thüringen ausgesprochen hat, erntet er nun scharfe Kritik. Der Koalitionspartner wirft fehlende Kommunikation vor, FDP-Chef Kemmerich sieht Ramelow in der Verantwortung für ein "Koalitionschaos".