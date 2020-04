Fürs Gastgewerbe haben sich bisher keine Lockerungen ergeben Bildrechte: MDR/Karina Hessland

Die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag erklärte, die geplanten Lockerungen hinterließen viele offene Fragen. Unklar sei, warum die Geschäfte in Thüringen erst am 27. April öffnen dürften, warum es nur eine Empfehlung für Schutzmasken gebe statt einer Maskenpflicht in wichtigen Bereichen und warum zum Beispiel kein Vereinssport ohne Zuschauer zugelassen werde. Am schlimmsten betroffen sei das Gastgewerbe, für das es keine Perspektive gebe.



Die AfD-Fraktion äußerte sich ähnlich. Einem Großteil der Gastronomiebetriebe drohe der wirtschaftliche Ruin. Weite Teile des Einzelhandels dürften wieder öffnen. Es sei absolut unverständlich, warum Hotels, Restaurants und Gaststätten davon ausgenommen bleiben sollten. Die Landesregierung müsse ihre unternehmensfeindliche Entscheidung revidieren.