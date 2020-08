Ab Ende August werden die Corona-Regeln in Thüringen weiter gelockert. Thüringens Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) unterzeichnete am Dienstag in Vertretung von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) eine neue Grundverordnung. Sie tritt am 30. August in Kraft und ersetzt die aktuell gültige. Folgende Lockerungen treten in Thüringen dann ein: