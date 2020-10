Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die schärferen Corona-Auflagen von Bund und Ländern begrüßt. Ramelow sagte MDR THÜRINGEN, er trage sie massiv mit. Denn auch in Thüringen seien die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen.

Noch vor acht Wochen habe es in Thüringen insgesamt nur 47 Infizierte gegeben. Jetzt sei das Land knapp an der 500er-Grenze. Das heißt, in den letzten 14 Tagen hätten sich die Zahlen auch in Thüringen verdoppelt. Ramelow sagte: "Wenn wir die Zahlen weiter so wachsen lassen, dann ist man schnell an einem Punkt, wo es aus dem Ruder läuft, und da wollen wir nicht hin!"