Mit Beginn des Schuljahrs 2020/21 sollen alle Schulen zum Regelbetrieb zurückkehren. Auch die Kindergärten stellen ab Anfang September wieder auf die regulären Betreuungszeiten um. Schüler und Lehrer müssen im Unterricht keine Masken tragen. Mund-Nasen-Bedeckungen sind aber in Situationen Pflicht, in denen Menschen auf engem Raum zusammenkommen. So gilt die Maskenpflicht für die Schulbusse und für die Flure in den Schulen. Die Schutzmaßnahmen sollen in einem Ampel-System je nach Infektionslage angepasst werden.