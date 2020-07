Darüber hinaus bleiben viele der bisher bekannten Regeln bestehen. So verständigte sich das Kabinett darauf, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften aufrechtzuerhalten. Ein Mund-Nasen-Schutz - wobei etwa ein Schal als ausreichend angesehen wird - ist auch in Restaurants oder Bars nötig. Erst am Platz kann dort die Maske abgenommen werden. Auch das Abstandsgebot von eineinhalb Metern soll bestehen bleiben. Diskotheken und Clubs sowie Bordelle, Swingerclubs und ähnliche Angebote dürfen weiterhin nicht öffnen.