Weitere Kommunen in Thüringen verschärfen nach einem deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen die Schutzvorkehrungen. Der Kreis Altenburger Land reagierte am Donnerstag mit einer Allgemeinverfügung auf den Sprung über den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Kreis mit knapp 90.000 Einwohnern ist seit Donnerstag Risikogebiet.

Auch Jena hat eine neue Allgemeinverfügung erstellt, die am Freitag in Kraft tritt - angesichts einer Inzidenz von über 35. Bislang seien drei Ausbruchsgeschehen identifiziert worden, die Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet hätten, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. So stünden etwa elf Fälle im Zusammenhang mit einer privaten Feier in einem Restaurant.