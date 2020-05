Die Saison im Thüringer Junioren- und Juniorinnenbereich wird nun doch abgebrochen. Das beschloss der Thüringer Fußball-Verband (TFV) am Donnerstagabend und legte damit eine Kehrtwende hin. Dafür sprach sich die Mehrheit des Vorstands in einer Videokonferenz aus.

Nach Angaben des Verbands sah man sich nun zum Handeln gezwungen, weil auch der Bayrische Fußball-Verband (BFV) die Saison im Nachwuchs beenden will, nachdem die Saison in Bayern eigentlicht fortgesetzt werden sollte. Thüringen wäre damit der einzige Landesverband gewesen, der die Saison im Juniorenbereich verlängert hätte.

Erst am Mittwoch hatte der Thüringer Verband noch entschieden, die Saison zu verlängern und damit an einem Beschluss von Anfang Mai festgehalten. Drei von neun Kreisfachausschüssen hatten vor dem Treffen am Mittwoch beantragt, die Saison abzubrechen. Der Vorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt. Auch eine Online-Petition mit mehr als 2.200 Unterstützern hatte den Saisonabbruch gefordert. Der Initiator Andreas Ludwig begründete die Forderung damit, dass ohne einen Saisonabbruch die Jugendmannschaften nicht genügend Spiele bis zum kommenden Frühjahr hätten.