Corona-Krise Thüringens Schausteller kämpfen um ihre Existenz

80 bis 90 Prozent der Betriebe hatten ihre letzten Einnahmen im Jahr 2019, also bei den Weihnachtsmärkten. Seitdem konnten wegen der Corona-Krise keine Einnahmen mehr generiert werden. Volksfeste sind in der Kultur fest verankert. Und es wäre eine Katastrophe, wenn diese Tradition sterben würde, weil die Schaustellerbetriebe die Krise nicht überstehen.

Die meisten Betriebe verfügen laut Schieck auch nicht über große Rücklagen. Trotz zuletzt wirtschaftlich guter Jahre: "Natürlich waren die letzten Jahre so, dass man finanziell gut da stehen kann, wenn man seinen Betrieb gut führt. Aber sobald Gewinne da sind, stecken die Firmen das Geld in die neueste Technik", so Schieck. Der Grund: die Schausteller müssen versuchen, immer so attraktiv wie möglich zu sein. Und das geht nur mit der neuesten Technik, zumal die Konkurrenz etwa in Form der Freizeitsparks groß ist. Viel Geld fließt bei den Schaustellern auch in den Unterhalt des Fuhrparks: "Das ist nun mal das Allerwichtigste für den Schaustellerbetrieb. Wir haben unser Leben auf der Straße. Da sind wir darauf angewiesen, dass die Fahrzeuge funktionieren."