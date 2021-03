Manche Kinder spüren Corona-Krise besonders

Schon jetzt geht Schröter davon aus, dass gerade Kinder mit besonderem Förderbedarf und aus Familien in sozial prekären Lebenslagen aufgrund geschlossener Kindergärten in ihrer Entwicklung benachteiligt sind. Es seien Defizite entstanden, weil die Kinder keine kontinuierlichen Alltagsroutinen und Strukturen erlebten und nicht mit anderen Kindern lernen und spielen konnten, um soziale Kompetenzen auszubilden.

Schulpsychologe: "Die meisten sind schulfähig"

Vieles ist aufholbar, sagt Mario ten Venne vom Schulpsychologischen Dienst im Schulamt Ostthüringen, zum Beispiel beim Malen, Basteln und Schneiden oder bei der Stifthaltung. Grundkompetenzen müssen in der Schule vermittelt werden. Unterschiedlich entwickelte Kinder zu unterrichten, dafür seien Grundschullehrer ausgebildet.

Es gebe infolge der Pandemie aber ein paar Kinder mehr mit besonderem Förderbedarf. Trotzdem seien die allermeisten schulfähig, sagt Mario ten Venne. "Was die Kinder können, muss erforscht und weiter entwickelt werden", wünscht sich der Psychologe.

"Wie gut ein Schüler in der Schule ankommt, hängt auch davon ab, wie sehr die Eltern überzeugt sind, dass ihre Kinder in der Schule gut aufgehoben sind." Wer sein Kind unbedingt zurückstellen will, sollte die ganze Schullaufbahn im Blick haben, sagt der Schulpsychologe. In der Pubertät passiere es häufig, dass sich mit sieben Jahren eingeschulte Kinder, die noch ein Schuljahr wiederholen mussten, zu erwachsen fühlten. Weil sie sich nicht mehr zugehörig fühlten, hätten sie keine Lust mehr auf Schule.

Anmeldung zur Einschulung wird vorgezogen

Für die Einschulung in Thüringen ist der Stichtag der 1. August. Alle an diesem Tag Sechsjährigen müssen für das kommende Schuljahr an einer Grund- oder Gemeinschaftsschule angemeldet werden - auch wenn ihr Kind nicht eingeschult werden soll.