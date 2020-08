Dass es auch schneller gehen kann, beweisen die Nachbarländer: In Sachsen-Anhalt ist schon die gesamte Fördersumme ausgezahlt worden. Das Land hat bereits eine Großbestellung aufgegeben, um Schulen mit Laptops zum Verleihen an Schüler auszustatten. Die Geräte sollen in einem Monat nutzbar sein - und damit wenige Wochen nach dem Schuljahresstart. In Sachsen sind 80 Prozent der Gelder ausgereicht worden.