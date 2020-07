Trotz Corona-Regeln: Schuleinführungsfeiern in Thüringen können auch mit Gästen stattfinden

Laut Thüringer Landeselternvertretung wollen Grundschulen in Südthüringen die Zuckertüten an die Kinder übergeben ohne Beisein der Eltern. Sie hatten daraufhin gefordert, Feiern auch in größerem Rahmen zu ermöglichen. Die Eltern wünschten sich, dass ihre Kinder zwar mit Abstand, aber auch mit leuchtenden Augen in die Schulzeit starten können, sagte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN.

Trotz Corona-Regeln sollen die Schuleinführungen so normal wie möglich verlaufen. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK