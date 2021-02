Corona Inzidenz entscheidet über Schulöffnungen in Thüringen

Als "einfach nur beschämend" bezeichnete der Vorsitzende des Lehrerverbandes in Thüringen, Rolf Busch, die Entscheidung. So könne man mit Menschen nicht umgehen. Es seien ja nicht nur Pädagogen betroffen, sondern auch Eltern, Verkehrsbetriebe, Anbieter von Schulessen und viele andere. Es sei ein Armutszeugnis, und das am Tag der Zeugnisausgaben, so Busch.

Rolf Busch, Vorsitzender des Thüringer Lehrerverbands Bildrechte: MDR THÜRINGEN