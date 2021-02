Corona-Lockerungen Inzidenz entscheidet über Schulöffnungen - Lehrerverband kritisiert Verordnung

Grundschulen und Kitas sollten in Thüringen eigentlich am Montag wieder öffnen. Doch das Gesundheitsministerium ordnete am Freitag kurzfristig an, eine Öffnung vom lokalen Infektionsgeschehen abhängig zu machen. Dies stößt auf scharfe Kritik.