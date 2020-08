Bestätigte Covid-19-Fälle in Ferienhorten und Kindertagesstätten Während der Sommerferien gab es laut Thüringer Bildungsministerium landesweit nur wenige Fälle bestätigter Ansteckungen mit Covid-19 in Horten und Kindergärten. So waren sechs Kinder und eine erwachsene Person an vier Schulen in Weimar und Eisenach nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Vier Kinder und zwei Beschäftigte in fünf Thüringer Kindergärten waren demnach auch betroffen.