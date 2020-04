Thüringen Kommunen wollen 500 Millionen Euro Corona-Hilfe vom Land

Die Thüringer Kommunen fordern vom Land finanzielle Hilfen von mindestens 500 Millionen Euro für Einnahmeausfälle im Zusammenhang mit der Krise um das Coronavirus. Diese Zahl nannte der Thüringer Landkreistag auf Anfrage von MDR THÜRINGEN. Der Thüringer Gemeinde- und Städtebund verwies auf Prognosen, dass den Kommunen im Freistaat allein durch Ausfälle bei der Gewerbesteuer in diesem Jahr voraussichtlich rund 400 Millionen Euro an erwarteten Einnahmen entgehen werden. Berechnet auf alle Steuereinnahmen der Kommunen würden sogar Einnahmeausfälle von über 900 Millionen Euro erwartet. In einem Schreiben an den Thüringer Innenminister Georg Maier, das MDR THÜRINGEN vorliegt, verlangt der Gemeinde- und Städtebund deshalb ein "nicht rückzahlbares Unterstützungspaket".