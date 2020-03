Thüringer Kommunen sollen in der Corona-Ausnahmesituation unterstützt werden. (Symbolbild)

Die Rufe nach einem finanziellen Schutzschirm für Thüringer Kommunen werden lauter. Nach SPD und Linken hat sich nun auch die Thüringer CDU für Soforthilfen ausgesprochen. CDU-Fraktionschef Mario Voigt erklärte am Montag, zunächst müsse ein unbürokratischer Sofortzuschuss an die Kommunen pro Einwohner gezahlt werden.

Sascha Bilay (LINKE) Bildrechte: Die Linke/Sascha Bilay

Auch die Thüringer Linke kündigte einen Reformkatalog an. Der Kommunalexperte der Linken, Sascha Bilay, sagte am Montag, derzeit sei es unzumutbar, von Gemeinden, Städten und Landkreisen ausgeglichene Haushalte zu verlangen. Deshalb müsse der gesetzliche Zwang zum jährlichen Ausgleich ausgedehnt werden. Ein Zeitraum von vier Jahren wäre vernünftig, so Bilay. Das müsse auch für die kommunalen Gebühren wie bei Straßenreinigung, sowie Wasser und Abwasser gelten.