Bausewein will die Einzelhandelsgeschäfte in Erfurt für einen beschränkten Zeitraum für die Einwohner öffnen, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Er hält seinen Vorstoß für ein "Experiment mit kalkulierbarem Risiko". Es gehe darum, Händlern Umsatz zu ermöglichen, aber auch darum, möglichst viele Einwohner auf eine Corona-Infektion zu testen, argumentierte der SPD-Politiker.

Nach Daten der Landesregierung lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch in Erfurt bei etwa 70, in Jena bei 77 und in Weimar bei 52. In der neuen Thüringer Corona-Verordnung, die ab dem 14. März gelten soll, wird eine Art Experimentierklausel für lokale Öffnungen mit Auflagen stehen, hat die Landesregierung angekündigt. Sprecherinnen der Stadtverwaltungen Gera und Eisenach erklärten, es sei derzeit keine Übernahme des Erfurter Shopping-Experiments geplant.