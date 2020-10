Die Landtags-Sondersitzung zu Corona findet erst am kommenden Dienstag statt. Die Landesregierung konnte sich mit dem Wunsch nach einem früheren Termin nicht gegen die Landtagsopposition durchsetzen. Das teilte ein Sprecher des Landtages am Donnerstagabend MDR THÜRINGEN mit.

Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte am Mittwoch nach der Schaltkonferenz mit der Bundeskanzlerin erklärt, den Landtag in die jüngsten Anti-Corona-Schritte einbinden zu wollen. CDU und AfD lehnten das mit der Begründung ab, die Anti-Corona-Verordnung falle in die Zuständigkeit der Regierung und nicht des Landtages. Ramelow hatte eine Sondersitzung für den 30. Oktober anvisiert, weil er das Parlament für die neuen Regeln mit in Verantwortung nehmen wollte.