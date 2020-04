Thüringen will einen Fonds für Corona-Soforthilfen mit einem Volumen von 970 Millionen Euro auflegen. Darauf habe sich am Dienstag die Landesregierung verständigt, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) in Erfurt. Finanziert werden soll das Paket mit etwa 540 Millionen Euro aus Bundesmitteln und 430 Millionen Euro aus Landesmitteln. Diese lägen in Form einer in den vergangenen Jahren gebildeten Finanzreserve vor. Sie hoffe, dass der Landtag im Mai über den Fonds entscheide, bei dem es sich formal um ein Sondervermögen handele, so die Ministerin.