Im Dezember stiegen die Todesfälle in Thüringen in der gesamten Bevölkerung um fast 40 Prozent an, bei den über 80-Jährigen sogar um rund 60 Prozent. Aussagen zu den Gründen für diese erhöhte Sterblichkeit im Gesamtjahr und insbesondere im Dezember machten die Statistiker nicht. Klar ist aber: Im Dezember stieg auch die Zahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit Corona sprunghaft an.