Der drastische Rückgang der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen zeigt nach Ansicht von Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) das Ausmaß der Corona-Krise. "Noch nie mussten die öffentlichen Haushalte mit einem solchen Rückgang umgehen", erklärte Taubert am Donnerstag nach Vorlage der Steuerschätzung in Erfurt. In den nächsten Tagen werde die Prognose zur Einnahmeentwicklung für Thüringen vorliegen. Sie würde dem Kabinett voraussichtlich am kommenden Dienstag vorgelegt, sagte ein Ministeriumssprecher. Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Bildrechte: MDR/Heike Taubert

Voraussichtlich Verluste von 950 Millionen Euro

Das Ministerium rechnet wegen der Corona-Krise für den diesjährigen Landeshaushalt mit etwa 950 Millionen Euro geringeren Einnahmen, wie Minsterpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag am Rand der Landtagssitzung in Erfurt mitteilte. Taubert sagte MDR AKTUELL, das seien rund zehn Prozent des Haushalts. Die Rücklage von rund 1,8 Milliarden Euro von Ende vergangenen Jahres werde in diesem Jahr vollständig aufgebraucht. Noch ist unklar, ob es eine Haushaltsperre geben wird oder Kredite neu aufgenommen werden müssten.

Finanzministerin Taubert: Jede Ausgabe auf den Prüfstand stellen