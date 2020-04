Zehntklässler an Gymnasien sollen in diesem Jahr nur in Themen geprüft werden, die auch tatsächlich unterrichtet wurden. So ist geplant, dass schriftlich in Deutsch sowie in einer Naturwissenschaft geprüft wird, die die Schüler wählen dürfen. Für das Fach Deutsch soll es eine zentrale Aufgabe geben. In der Naturwissenschaft können die Schulen Zeit und Aufgabe selbst festlegen. Für Schüler, die attestiert zu einer Risikogruppe gehören oder die in einem Haushalt mit besonders gefährdeten Menschen leben, sollen besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um ihnen eine Teilnahme an den Prüfungen zu ermöglichen.