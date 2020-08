Klar sei das zu spüren gewesen, sagt Perina Weise. Sie ist in Gotha Chefin von "Taxi-Weise": drei Kleinbusse, fünf Taxen und 15 Beschäftigte. "Einige meiner Leute mussten auf Kurzarbeit", so die 53-Jährige. "Das Nachtgeschäft war total tot." Alles in allem jedoch sei sie mit ihrer Firma bislang noch gut davongekommen. Denn das Unternehmen lebt laut Weise in erster Linie von Kranken-Transporten. Deswegen seien die Einbußen bei ihr "auch nicht so extrem wie bei einigen anderen".

Die anderen, das sind landesweit an die 700 Taxi- und Mietwagenbetriebe. Das geht aus Zahlen der drei Industrie- und Handelskammern in Thüringen hervor. Schätzungsweise 2.000 Fahrzeuge hätten diese Unternehmen, ergänzt ein Branchen-Fachmann. Ihm zufolge handelt es sich dabei zumeist um kleinere Firmen, mit ein bis zwei Autos beziehungsweise Kleinbussen.

Ebenso wie in Thüringen kämpfen die Firmen gegenwärtig fast überall in Deutschland um ihr wirtschaftliches Überleben. Daher hat der Bundesverband Taxen- und Mietwagen bereits vor Wochen einen Drei-Stufen-Plan präsentiert. Darin werden Liquiditätshilfen gefordert, das Aufschieben von Beiträgen an die Sozialkassen sowie Taxifahrten zum halben Preis für Besitzer von ÖPNV-Monats- oder Jahreskarten. "Einerseits wird so das Ansteckungsrisiko in Bussen und Bahnen minimiert", argumentiert dazu Bundesverbandschef Michael Müller, "andererseits erhalten dadurch in ihrer Existenz bedrohte Taxi-Unternehmen dringend benötigte Einnahmen."