Thüringen Noch mehr Corona-Tests im Vorbeifahren?

Der Schlüssel ist umgedreht, der Motor gestartet - aber noch ist kein Gang eingelegt, das Projekt "Corona-Drive-in" in einer ehemaligen Tankstelle in Erfurt steht auf der Bremse. Die Medizinische Versorgung GmbH Kielstein ist nach eigenen Angaben in einer "Lauerposition". Der Corona-Drive-in stehe in den Startlöchern und könne über Nacht starten - allerdings gebe es derzeit "keinen Konsens", ob es so eine Art von Test-Strecke in Erfurt brauche, so Betreiber Volker Kielstein. Die Stadt baut eine eigene Abstrichstelle aus. Unter anderem deshalb verzichtete Betreiber Volker Kielstein zunächst auf die geplante Eröffnung in der vergangenen Woche.