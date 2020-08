Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, will die Landeshauptstadt der Erfurter Tourismus und Marketing GmbH finanziell unter die Arme greifen. 250.000 Euro seien in Aussicht gestellt, sagte Geschäftsführerin Carmen Hildebrandt. Ihre Branche sei durch abgesagte Veranstaltungen, Kongresse, Tagungen und Stadtführungen sowie durch die Rückgabe von Tickets massiv betroffen. Die Mitarbeiter sind zum Teil immer noch in Kurzarbeit.

Die Gesundheitsämter in Thüringen haben seit Sonntagabend 13 neue Corona-Infektionen gemeldet. Neue Fälle gibt es unter anderem in Greiz, Erfurt und Jena. Damit wurden seit Ausbruch der Pandemie 3.445 Corona-Fälle in Thüringen registriert. 84 Menschen sind am Montagabend noch aktiv infiziert gewesen - sechs mehr als Sonntag und 27 mehr als vor zwei Wochen. In sechs Landkreisen gibt es aktuell keine aktiven Corona-Fälle.