Der Verordnung zufolge erhalten die Einrichtungen ein monatliches Kontingent an Tests abhängig ihrer Größe. Pflegeheimen beispielsweise steht ein monatliches Kontingent von bis zu 50 Tests pro Monat und Bewohner zur Verfügung. Eine Einrichtung mit 80 Bewohnern kann also maximal 4.000 Tests im Monat im Rahmen ihres eigenen Hauskonzepts nutzen, um Besucher, Personal oder Bewohner zu testen.



Allerdings ist die Ausgangssituation je nach Einrichtung verschieden: So haben Krankenhäuser einen sehr viel größeren "Durchfluss" an Personal, Patienten und Besuchern als die vergleichsweise "statischen" Pflegeheime. All das wirkt sich darauf aus, wer wie oft und unter welchen Bedingungen getestet wird.