Nach wochenlangen Diskussionen starten an diesem Montag die Corona-Tests für Pädagogen in Thüringen. Zwei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres können sich Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen sowie Tagesmütter freiwillig auf das Coronavirus testen lassen.

Nach Angaben des Bildungsministeriums übernimmt das Land Thüringen die Kosten dafür. Um die Corona-Tests müssen sich die Beschäftigten aber selbst kümmern. Nach einem Antrag bei der Schul- beziehungsweise Kindergartenleitung können sie telefonisch einen Termin an einer Abstrichstelle oder in einer Arztpraxis vereinbaren.

Thüringenweit sind laut Ministerium rund 44. 000 Pädagogen in den Kindergärten und Schulen beschäftigt. Mehrere Landtagsfraktionen hatten die freiwilligen Test ohne Vorliegen von Krankheitssymptomen zur Voraussetzung gemacht, um mit Schuljahresbeginn Ende August in den Normalbetrieb an den Bildungseinrichtungen zurückzukehren.