Der Regierungschef kündigte an, dass der wissenschaftliche Corona-Beirat, den die Landesregierung kürzlich berufen hatte, in der nächsten Zeit Vorschläge für ein Frühwarnsystem vorstellen werde. In dieser Woche gab ein mehrere Corona-Fälle an Schulen und Kindergärten in Thüringen. Beispielsweise wurde in Schmalkalden die Infektion eines Grundschülers festgestellt. Tests in seinem Umfeld - auch bei Lehrern - wurden vom Gesundheitsamt angeordnet.