Die ab Montag möglichen Corona-Tests für Schüler der Abschlussklassen werden nach Einschätzung des Thüringer Lehrerverbandes erst Anfang Februar ins Rollen kommen. Der Vorsitzende Rolf Busch sagte, die Schulleiter müssten zunächst notwendige Formulare von den Schülern zurück erhalten. So beispielsweise Einverständniserklärungen von Eltern minderjähriger Schüler. Das könne bei dem derzeitigen Wechselunterricht einige Zeit in Anspruch nehmen, da nicht alle Abschluss-Schüler immer in den Klassen seien, so Busch.