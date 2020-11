Die Thüringer Gesundheitsämter arbeiten in der Corona-Pandemie immer mehr an der Belastungsgrenze und darüber hinaus. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN haben alle Ämter ihr Personal aufgestockt und Mitarbeiter aus anderen Abteilungen des Landratsamtes oder der Stadtverwaltungen abgezogen, um die aktuell steigende Zahl an Neuinfektionen bewältigen zu können. In zehn von 22 Ämtern, etwa in Erfurt, Jena, Sonneberg und im Eichsfeld, unterstützt außerdem die Bundeswehr.