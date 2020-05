Trotz Corona-Krise Flächendeckend neue Lehrer und Erzieher in Thüringen eingestellt

Trotz der Corona-Krise werden in Thüringen weiterhin Lehrer eingestellt. Wie der Sprecher des Bildungsministeriums, Felix Knothe, sagte, gehen die Bewerbungsgespräche weiter. Bei Treffen in der Schule zwischen Schulleitern und Kandidaten werde der Sicherheitsabstand und alle Hygiene-Regeln eingehalten werden. Zudem gibt es Gespräche per Video-Schalte.

Eine junge Lehrerin hilft einem Schüler. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Westend61