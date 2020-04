In Thüringen soll ab Freitag in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht gelten. Das sagte Regierungssprecher Günter Kolodziej am Montagabend dem MDR THÜRINGEN. Verstöße sollen aber zunächst nicht geahndet werden. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" (Dienstag) berichtet.

Nach Angaben der Zeitung, soll der Mund-Nasen-Schutz wegen der Corona-Pandemie in Bussen, Straßenbahnen, Zügen und Geschäften vorgeschrieben werden. Einen entsprechenden Schritt wolle Gesundheitsministerin Heike Werner am Dienstag im Kabinett vorschlagen. Werner rechne mit Zustimmung.

Thüringens Gesundheitsministerin Werner möchte die Maskenpflicht am Dienstag dem Kabinett vorschlagen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Freitag sollen die meisten Geschäfte in Thüringen wieder öffnen. Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern hatten eine Maskenpflicht ebenfalls eingeführt oder angekündigt. In Thüringen gibt es eine solche Pflicht schon in Jena und im Kreis Nordhausen. Die Stadt Erfurt hat einen entsprechenden Schritt ebenfalls ab Freitag angekündigt. Laut "Thüringer Allgemeine" hatten sowohl Werner als auch Ministerpräsident Bodo Ramelow eine Maskenpflicht bisher zurückhaltend beurteilt.