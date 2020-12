Thüringens Unternehmen ziehen für das für das zurückliegende Jahr eine überwiegend negative Bilanz. Ute Zacharias vom Verband der Wirtschaft sagte, 2020 habe massiv unter dem Einfluss der Corona-Krise gestanden. In fast allen Branchen seien Aufträge, Auslastung und Umsätze deutlich zurückgegangen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, bis zum Sommer allen Bürgern in Deutschland ein "Impfangebot" machen zu können. Die Krematorien in Sachsen sind nach Einschätzung der Bestatter-Innung wegen der Corona-Pandemie an der "Grenze des Machbaren" angelangt. Mehr überregionale Corona-News im MDR AKTUELL-Ticker.