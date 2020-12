Wart­burg­kreis | Neue Regeln auch in Wartburgkreis und Eisenach

Mit einer neuen Allgemeinverfügung des Wartburgkreises sind auch bei Trauerfeiern und Eheschließungen neue Regelungen zu beachten. Sie tritt am 24. Dezember in Kraft.

Unter anderem sind bei Beerdigungen ab sofort nur noch Angehörige ersten Grades des Verstorbenen gestattet. Bei Eheschließlungen dürfen, neben den Trauzeugen, nur noch Angehörige des eigenen Haushaltes teilnehmen.

Spiel- und Bolzplätze in Eisenach sind ab Donnerstag gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, ergibt auch das sich aus der neuen Allgemeinverfügung, die auch für Eisenach gilt.

Schmal­kalden-Meinin­gen | Verschärfung der Allgemeinverfügung

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat wegen der Corona-Pandemie eine verschärfte Allgemeinverfügung erlassen. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, tritt sie am 24. Dezember in Kraft. Die zunächst vorgesehenen Lockerungen der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen an Weihnachten und Silvester sind damit aufgehoben.

Private Treffen mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind nun auch an den Feiertagen auf den eigenen und einen weiteren Haushalt zu beschränken. Maximal fünf Personen dürfen zusammen feiern. Kinder einschließlich 14 Jahre werden bei der Personenanzahl nicht mitgezählt. Die Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr gilt auch vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember 2020. Laut Landratsamt überschritt der Inzidenzwert am Mittwoch die 400er-Marke.

Thü­ringen | Innenministerium erwägt Einsatz von Katastrophenschutz in Pflegeheimen

Das Thüringer Innenministerium schließt einen Einsatz von Katastrophenschutzeinheiten in Pflegeheimen nicht aus. Sprecherin Anke Bressem sagte MDR THÜRINGEN, die Unterstützung der Hilfsorganisationen und privaten Unternehmen im Katastrophenschutz, des THW und der Bundeswehr bei der Bewältigung der Corona-Pandemie sei sehr zu begrüßen.

Bei einem entsprechenden Hilfeersuchen müsse aber geprüft werden, ob für einen Einsatz zunächst der Katastrophenfall ausgerufen werden muss. Anfang der Woche hatte die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege gefordert, Einheiten des Katastrophenschutzes in der stationären und ambulanten Pflege einzusetzen. Hintergrund ist ein akuter Personalmangel durch die Corona-Pandemie. Die Hilfskräfte könnten demnach Essen verteilen und bei Corona-Tests und beim Besuchermanagement helfen.

Außenansicht des Thüringer Innenministeriums. (Archivbild) Bildrechte: imago/Steve Bauerschmidt

Nord­hausen | Bundeswehr hilft im Landkreis Nordhausen