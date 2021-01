In Thüringen hat es am Montagabend drei Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gegeben. Nach Polizeiangaben versammelten sich bis zu 100 Menschen in Weimar, etwa 20 Personen in Apolda und 58 in Suhl. Die Versammlung in Suhl verlief weitestgehend störungsfrei. In Weimar und Apolda lief ein Teil der Kundgebungsteilnehmer durch die Stadt, obwohl in beiden Städten nur eine Standkundgebung genehmigt worden war. Die Polizei nahm von mehr als 50 Personen die Personalien auf. Gegen sie soll es Ordnungswidrigkeitsverfahren geben.

Demonstranten am Montagabend in der Fußgängerzone Schillerstraße in Weimar. Bildrechte: MDR/Johannes Krey